Crianças infetadas pela Covid-19 duplicaram desde maio

Mais do que duplicaram os casos de covid-19 em crianças com menos de 10 anos, durante o último mês e meio. Desde o início de maio, foram confirmados 500 casos do novo coronavírus em crianças - 224 destes só no mês de junho, que marcou o regresso do ensino pré-escolar.Isto quer dizer que um em cada quatro casos de Covid-19 em crianças foi diagnosticado desde que voltaram a abrir as creches.