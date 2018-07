Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crise levou 40 mil portugueses a viver em França

Meio milhão de portugueses residiam em território francês em 2015

Por João Saramago | 01:30

A crise económica ditou um crescimento da comunidade portuguesa em França. Em 2015, viviam em França 541 569 portugueses, o que se traduz num aumento de 39 759 pessoas face aos 501 810 residentes em 2011, ano em que a Troika aplicou o programa de austeridade a Portugal, e que vigorou até 2014.



O aumento de 8%, segundo os dados agora divulgados pelo instituto francês de estatística e de estudos económicos, revela que a comunidade portuguesa em França não é uma comunidade envelhecida. Em 2015, havia 392 mil com menos de 55 anos (72%), e destes, 100 mil (18%) tinham menos de 24 anos. Já os menores de 15 anos eram 62 116, ou seja, representavam 11% do total.



É necessário recuar até 1999 para encontrar um número superior de portugueses em França. Nesse ano, eram 555 mil.



Após a explosão da emigração para França nos anos 60 do século passado, a partir da década de 80 do mesmo século a comunidade entrou em declínio. Contudo, em 2007, quando viviam em França 490 mil cidadãos portugueses, a emigração começou novamente a crescer, numa tendência que continua a verificar-se até hoje.

O ritmo de crescimento acelerou, dos 1,3% em 2011, para 2,1% em 2015.



Os portugueses representam 13% dos estrangeiros a viver em França. São a maior comunidade estrangeira, seguida da argelina com 495 mil e da marroquina (458 mil). Nos anos da crise, foram 19 355 os portugueses que optaram pela nacionalidade francesa.