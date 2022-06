Todos os dias, dezenas de utentes dos CTT se queixam dos serviços, como se pode comprovar através dos portais da Queixa ou da Deco. Só a entidade reguladora das comunicações recebeu uma média de 79 reclamações por dia, nos três primeiros meses do ano. Problemas que poderão agravar-se nos próximos meses com as férias dos funcionários e com a dificuldade em contratar.









