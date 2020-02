D. Ilídio Leandro não resistiu a cancro na tiroide

Durante 12 anos, de 2006 a 2018, D. Ilídio Leandro foi líder da Diocese de Viseu, uma das mais importantes do País.Problemas de saúde obrigaram-no a pedir ao Papa a renúncia ao cargo: em 2010, sofreu um AVC, que deixou "debilidades na sua capacidade de trabalho, que sentia especialmente na condução de reuniões com agenda mais pesada", justificou a diocese em setembro de 2017, quando foi anunciado o pedido.Os tratamentos para combater o cancro na tiroide terão sido determinantes para que decidisse abdicar do cargo antes da idade prevista para a resignação (75 anos). Morreu esta sexta-feira no hospital de Viseu: estava internado após agravamento da sua saúde.Ilídio Pinto Leandro nasceu a 4 de dezembro de 1950 em Rio de Mel (São Pedro do Sul). Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Viseu e foi ordenado sacerdote no dia de Natal de 1973. Foi Bento XVI quem o nomeou bispo de Viseu, em 10 de junho de 2006. Foi diretor da Pastoral Juvenil a nível nacional.O seu sucessor, D. António Luciano, manifestou esta sexta-feira "profundo pesar" pela morte. A partir das 12h00 de sábado tem início a vigília na Igreja do Centro Pastoral de Viseu. O cortejo fúnebre é domingo, ao meio-dia, para a Catedral. Será sepultado no cemitério de Rio de Mel às 17h00.