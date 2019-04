Da apanha do mexilhão à Queima de Judas: as tradições da Semana Santa em Portugal

Ovos da Páscoa, amêndoas e prendas aos afilhados são algumas das rotinas mantidas pelos portugueses.

A Semana Santa é marcada por várias festividades e tradições em Portugal. O folar, a apanha do mexilhão e o ovo da Páscoa para oferecer aos afilhados são pontos que se mantêm na memória dos portugueses.No Minho uma das grandes tradições é o Compasso. O crucifixo percorre as povoações nas mãos do padre que é acompanhado por várias pessoas. O objetivo é benzer as casas e são normalmente recebidos com folar ou cabrito.Também em Ponte de Lima e Viana do Castelo se mantém a tradição do Jantar do Mordomo da Cruz. Consiste num jantar em que a freguesia elege um mordomo cuja tarefa é transportar a cruz e oferecer o almoço aos populares.Há várias celebrações em Braga que se mantêm durante toda a Semana Santa. A Vigília Pascal e a Procissão da Ressurreição, na noite de sábado para domingo, são o ponto alto da semana.A Quaresma começa sempre com a Procissão da Ordem Terceira em que vários andores são decorados com flores. Na sexta-feira Santa a Procissão do Enterro do Senhor e no domingo de Páscoa a Procissão Eucarística são as cerimónias mais marcantes que juntam várias paróquias.Na Semana Santa a tradição religiosa é aliada a momentos de sátira e humor. O fogo é utilizado como símbolo da luta do homem contra as trevas. A Queima de Judas consiste na queima de um boneco de palha para expressar a luta contra o mal.As margens dos rios Tâmega e Douro são enfeitadas com velas e iluminam a procissão do Senhor dos Passos. A eletricidade da cidade é cortada e a iluminação é feita com velas.Em Sintra a Sexta-Feira Santa a tradição persiste: a apanha do mexilhão. Todos os anos na altura da Páscoa as praias de Sintra - principalmente a praia do Magoito - recebe as famílias que se juntam para apanhar o mexilhão.Não se sabe ao certo como surgiu a tradição mas é possível que venha do costume de não se comer carne neste dia.As pessoas levam baldes e sacos de plástico e junto de amigos e familiares apanham os mexilhões quando a maré começa a vazar.