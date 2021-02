Das críticas no Facebook à amizade com Ventura: As polémicas que envolvem a Bastonária dos Enfermeiros

Eleita pela primeira vez em 2016 e reeleita em 2019 como bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco tem colecionado polémicas ao longo dos anos.

A mais recente diz respeito a comentários proferidos pela própria na sua conta pessoal no Facebook, onde a bastonária teceu duras críticas a várias entidades, desde a Ministra da Justiça ao INEM a propósito da gestão da pandemia em geral e do processo de vacinação em particular.





ministra da justiça diz que tem todas as condições para continuar. Tem tantas como a minha avó que já morreu". A acompanhar o texto, Ana Rita Cavaco remeteu para uma fotografia com a frase: "Vou dizer tudo o que penso até morrer. E se me f****** muito a cabeça, depois de morrer venho cá dizer o resto".



Crítica da vacinação indevida da Covid-19, a bastonária não tem deixado escapar os vários casos que surgiram nas últimas semanas. "A Rainha de Inglaterra anunciou que não queria prioridade na vacinação e aguardou que chegasse a sua vez. Por cá, é a alegria que se conhece, vale tudo para os fura-filas, desde o INEM, a dirigentes das misericórdias, familares, amigos, cão e gato. As desculpas esfarrapadas são do melhor que há. Ah e tal, estamos na linha da frente. Para já não existe linha da frente. Existe uma linha de defesa valorosa de profissionais de saúde que está a aguentar estoicamente o país".





de 16 enfermeiros entregou uma queixa contra Ana Rita Cavaco no Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, com um pedido de expulsão da bastonária do organismo.

O estilo de Rita Cavaco não é de agora. Numa crítica à polémica com o currículo do procurador José Guerra para uma instituição judicial europeia, a bastonária referiu que tinha vergonha do País e chegou a comparar a avó com uma frase proferida pela ministra da Justiça. "ANa semana passada, Rita Cavaco lançou duras críticas à presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, quem apelidou de "gorda fura filas", por se encontrar já vacinada contra a Covid-19 sem pertencer a grupos prioritários.Esta quinta-feira, um grupo

O CM pediu à bastonária uma reação a esta queixa, mas nem os telefonemas foram atendidos nem as mensagens respondidas.



Críticas a Francisco Araújo

No final de janeiro, e ainda perante as notícias de vacinação indevida contra a Covid, Ana Rita apontou também o dedo a Francisco Rodrigues Araújo, presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez. A bastonária acusou o também provedor da Santa Casa da Misericórdia local de ser "um fura-filas e chico esperto" após este ter sido inoculado com a vacina da Covid sem pertencer aos grupos prioritários.

"Não é só deste senhor que por acaso é militante do mesmo partido que eu. É tão culpado quem os chama para a vacina como quem aceita, sabendo que não têm direito. Fica aqui a foto do senhor. Se às vezes acontecer alguma coisa à minha mãe que vive numa casa de saúde e ainda não fez a vacina, vamos ter uma conversa séria. É que ela sim, é prioritária! Fixem-no bem. Tenho costela minhota, venha cá abaixo falar-me em demagogia seu traste! Quem não se sente não é filho de boa gente", pode ler-se na publicação.

"Beijo de amiga" a Ventura

Os mandatos da bastonária têm sido, também, envolvidos em outras polémicas. Em setembro de 2020, Ana Rita Cavaco fez uma visita ao líder do Chega, André Ventura, durante a convenção do partido.

"O André [Ventura] foi meu colega no Conselho Nacional do PSD, onde eu já não estou, e ele também já não está. Acho muito importante as pessoas terem atividade política da mesma forma que a defendo para os enfermeiros", afirmou na altura.

"Hoje, vim mesmo dar um beijo de Ana Rita, de amiga. Amanhã estarei cá de forma oficial, como estive no PS, no PCP, no PP, a representar os enfermeiros. Mas o André, acima de tudo, é meu amigo e será sempre", esclareceu à comunicação social.

Enfermeiros infetados em festa

Também em setembro, a Ordem confrontou-se com a notícia de que uma enfermeira teria ficado infetada com a Covid-19 depois de ter participado numa festa. A bastonária defendeu que os enfermeiros "têm direito a ter vida pessoal", comparando uma festa privada com 17 pessoas à do Avante, do PCP, realizada nesse mesmo mês e que contou com a presença de milhares de participantes na Quinta da Atalaia, no Seixal. Na altura, Ana Rita Cavaco admitiu que "os exemplos de cima não são os melhores" e sublinhou a necessidade de organismos como a Direção-Geral da Saúde serem coerentes.

Alegada agressão

Recuando ainda mais no tempo, no início de 2020, Ana Rita Cavaco viu uma juíza de instrução recusar o seu pedido para levar a julgamento a enfermeira-diretora do Hospital de São João, no Porto, por alegada agressão à bastonária.

Ana Rita Cavaco queixou-se de que Maria Filomena Cardoso a tentou agredir durante uma reunião que, em julho de 2017, juntou também o então presidente do Hospital de São João, António Oliveira Silva, e três outros administradores (José Carvalho Paiva, Ilídio Matos Pereira e Luís Porto Gomes). O Ministério Público acabou por recusar a queixa.

Ordem pagou para ter enfermeira na novela

No mesmo ano em que foi reeleita para o segundo mandato (2019), a Ordem dos Enfermeiros pagou mais de 44 mil euros para que uma novela da SIC tivesse uma enfermeira. A situação foi denunciada na altura nas redes sociais por um enfermeiro indignado com o facto de a Ordem ter apelado aos enfermeiros, por e-mail e no site oficial, para verem a telenovela.

‘Guerra’ com António Costa

Ainda em 2019, estalou a ‘guerra’ entre Ana Rita Cavaco e António Costa, com a bastonária a afirmar que o primeiro-ministro tinha classificado as greves cirúrgicas da altura como "selvagens".

Recorrendo uma vez mais ao Facebook, a bastonária atacou o chefe de Governo ao referir que "com os poderosos que ganharam milhões nunca" ouviu António Costa "com voz tão grossa e tão nervoso, nem relativamente aos milhões que voaram da Caixa Geral de Depósitos e de outros bancos, nem à corrupção ou às ilegalidades de figuras do Estado".