De olhos no céu: Há chuva de estrelas para ver esta noite

Noite de verão, céu limpo e… chuva de estrelas! Esta quinta-feira é dia de olhar para o céu, uma vez que é o melhor dia para ver a chuva de meteoros Perseidas, segundo o Observatório Astronómico da Universidade de Lisboa.

O organismo explica que a melhor hora para ver este fenómeno a olho nu será a partir das 21h30 desta noite. "Antes dessa hora, além do céu estar ainda claro, o radiante está ainda abaixo do horizonte no lado norte do céu. Com a rotação da Terra, o radiante vai-se elevando no céu. Após as 21h30, com o radiante baixo no horizonte, a maior parte da atividade é bloqueada pelo horizonte, mas os poucos meteoros que aparecem neste início da noite são especiais, pois percorrem uma grande distância no céu, durando mais tempo", adianta o Observatório Astronómico da Universidade de Lisboa.

As Perseidas são uma das chuvas de meteoros mais conhecidas, impressionantes e populares, por ocorrerem no verão (este ano entre 17 de julho e 24 de agosto), com noites estreladas. Resultam da passagem do cometa 109P / Swift-Tuttle pela terra. Este cometa tem uma órbita com um período de 133 anos e a última vez que entrou no sistema solar interno foi em 1992.

Aconselha-se, para a experiência mais completa possível, ir para o campo, sem as luzes da cidade e com o horizonte desimpedido. Ainda, termina o Observatório Astronómico da Universidade de Lisboa, há mais para ver no céu: "Ver-se-á Júpiter na constelação de Aquário, Saturno a seu lado na constelação de Capricórnio, e as maravilhosas constelações de Verão já aparecerão em todo seu esplendor".