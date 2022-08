Um cidadão britânico, de 45 anos, apresentou queixa contra o Hospital de São João, no Porto, por entender ter sido vítima de negligência médica. Sofreu a fratura da quatro costelas, assim como hematomas no rosto e na cabeça, quando estava aos cuidados da unidade de saúde, após internamento em Psiquiatria com um surto psicótico.









