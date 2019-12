Depressão Elsa condiciona partidas e chegadas no Aeroporto de Lisboa

Vários voos com destino Lisboa foram esta quinta-feira cancelados, desviados para Faro e Porto e a maioria estão com atrasos de pelo menos uma hora.



O voo das 17h00 de Berlim, o voo das 17h20 de Viena, 17h45 de Roma, 18h20 de Telavive, 18h30 de Milão, 19h10 de Paris, 19h35 de Milão, foram todos desviados para Faro e o das 17h55 de Kiev foi desviado para o Porto.





Previstos para as próximas horas, um voo de Málaga, dois de Paris e um das Lajes já foram cancelados.As partidas do Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa, estão a ser feitas de forma mais regular apesar dos atrasos. Há apenas a registar, até agora, o cancelamento do voo do Rio de Janeiro que sairia às 23h30.