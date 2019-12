Depressão Elsa continua a fazer estragos mas prepare-se para a chegada de Fabien no fim de semana

A Depressão Elsa ainda nem deu tréguas mas o IPMA já prevê uma nova ameaça de mau tempo para o próximo fim de semana.



A depressão Fabien começará a fazer sentir-se a partir da manhã de sábado, com períodos de chuva forte nas regiões do Norte e Centro, e vento forte de sudoeste, devendo as rajadas atingir valores de 90km/h, em especial no litoral Norte e Centro, e de 120 km/h nas terras altas.





Apesar dos cuidados a ter, estima-se que este fenómeno não se manifeste com a mesma intensidade que a depressão Elsa.Em atualização