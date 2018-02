Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo cancela ligações aéreas nos Açores

Estão previstos vento forte com rajadas que poderão superar os 100 quilómetros por hora no arquipélago.

26.02.18

A depressão "Emma", que está esta segunda-feira a afetar os Açores, com chuva forte e vento, já obrigou ao cancelamento de voos entre as ilhas e ao condicionamento das ligações com o exterior, adiantou à Lusa a companhia aérea SATA.



O porta-voz da transportadora aérea açoriana acrescentou que o voo das 06h00 locais (mais uma hora em Lisboa) proveniente de Boston (Estados Unidos da América) com destino a Ponta Delgada (São Miguel) não aterrou e divergiu para a capital portuguesa com 148 passageiros.







António Portugal referiu ainda que o primeiro voo de Lisboa para Ponta Delgada da Azores Airlines (marca do Grupo Sata para as ligações com o exterior da região), que deveria aterrar às 07h45 locais (mais uma hora em Lisboa), divergiu para Santa Maria com 108 passageiros.



Quanto aos voos da Sata Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores, foi cancelada a ligação Terceira/Ponta Delgada, com 49 passageiros, e o Ponta Delgada/Terceira/Graciosa, com 69 passageiros.



Contactada pela Lusa, fonte da Proteção Civil açoriana informou que até às 10h00 locais apenas há a registar a queda de uma árvore de grande porte no jardim António Borges, na cidade de Ponta Delgada, sem interrupção da via pública.



De acordo com um comunicado da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à passagem da depressão "Emma" estão previstos vento forte com rajadas que poderão superar os 100 quilómetros por hora, agitação marítima forte e ainda precipitação temporariamente forte.



A influência da depressão verificar-se-á especialmente nas zonas marítimas, explica ainda o IPMA.