Depressão Kyllian deixa seis famílias sem casa nos Açores

Chuva e vento forte resultantes da passagem da depressão.

Por João Saramago | 06:00

Seis famílias foram este sábado realojadas na ilha Terceira (Açores) após a inundação das habitações, devido à chuva forte resultante da passagem de uma superfície frontal associada à depressão ‘Kyllian’.



Quatro destas famílias são de Angra de Heroísmo, revelou o presidente da câmara, Álamo Meneses. As outras duas famílias residem na praia da Vitória, confirmou o vereador responsável pela Proteção Civil, Carlos Armando Costa.



"Registámos 82 ocorrências, a grande maioria, 78, nas ilhas do grupo central. Contrariamente àquilo que se esperava, que seria o grupo ocidental ser o mais afetado", disse o presidente da Proteção Civil dos Açores, Carlos Neves. O mau tempo levou ainda ao cancelamento de três voos.



Mais afastada agora do arquipélago dos Açores, a depressão ‘Kyllian’ desloca-se para nordeste em direção ao Norte da Europa, podendo dissipar-se no Oceano Atlântico.



Para Portugal Continental as previsões meteorológicas são bem diferentes do estado do tempo observado nos Açores. O tempo está seco e são registadas temperaturas máximas próprias da primavera, com a previsão para este domingo de 25 graus em Santarém, 22 graus em Lisboa, Porto e Coimbra, e 23 graus em Faro.



Embora as tardes sejam quentes há contudo um acentuado arrefecimento noturno. A mínima em Lisboa na próxima madrugada é de 9 graus. Mais fria na Guarda, com sete graus. Pela madrugada há também condições para a formação de geada no Interior, Norte e Centro.