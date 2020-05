“Desde que as creches fecharam, as crianças quase não tiveram doenças"

Num mundo perfeito as creches continuavam fechadas e os miúdos mantinham-se em casa, livres de Covid-19 e de outra doenças que quase desapareceram com a pandemia, defende Graça Gonçalves. Em 36 anos de profissão, a pediatra não se lembra de um período com tão poucas tosses, ranhos, otites e viroses.Saiba mais na revista SÁBADO