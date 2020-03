Destilaria doa 100 litros de álcool desinfetante ao Hospital do Litoral Alentejano para combater coronavírus

Uma destilaria do concelho de Santiago do Cacém (Setúbal) doou 100 litros de álcool desinfetante, convertido a partir da produção do gin, ao Hospital do Litoral Alentejano (HLA) para fazer face à pandemia de covid-19.

Perante as noticias da escassez de álcool e do "elevado preço que as marcas estão a praticar para fazerem negócio", a ambição da destilaria passa por "ajudar a população local para que não faltem meios" e por "salvar vidas", justificam os responsáveis da destilaria, numa publicação nas redes sociais.

"Enquanto produtores de álcool questionámos o hospital para saber quais as reais necessidades que tinham, assim como a alfândega para saber a forma como podíamos fazer a doação. Suportamos os custos de toda a matéria-prima, porque a nossa intenção é ajudar a população", adiantou à agência Lusa Miguel Nunes, proprietário da destilaria "Black Pig".



Após receber o aval das duas entidades, o empresário "arregaçou as mangas" e começou a produzir, não o gin, o medronho ou o rum da premiada marca "Black Pig", mas uma fórmula que "possa ser utilizada para fins medicinais".

"Questionámos o hospital sobre o volume de álcool que consome e adaptámos os nossos processos produtivos para redestilar um álcool alimentar em álcool medicinal, de propósito para o hospital, a 70 por cento de volume, e assim dotar a unidade de saúde com melhores capacidades", referiu.

Em poucos dias, a destilaria produziu 100 litros de álcool, que foram doados ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, acrescentou o empresário, que se disponibilizou a "aumentar a produção, caso seja necessário".

Além da produção de álcool desinfetante, o produtor, que é igualmente criador de porco preto alentejano, adiantou que vai lançar em breve uma campanha de sustentabilidade alimentar e apoiar as famílias mais carenciadas do concelho de Santiago do Cacém, no litoral alentejano, com a oferta de cerca de 30 leitões.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.