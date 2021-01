Detetados 72 casos da nova variante do coronavírus em Portugal

Um novo relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do Núcleo de Bioinformática do seu Departamento de Doenças Infeciosas, mostra que foram detetados 72 casos de Covid-19, em Portugal, associados à variante do coronavírus encontrada no Reino Unido.O relatório que analisou 55 sequências do genoma do novo coronavírus, detetou 38 novas sequências da nova variante, as quais são referentes a oito, amostras colhidas nos aeroportos de Lisboa, onze no Porto e a amostras provenientes de todas as regiões de Saúde do país, à exceção da Região Autónoma da Madeira.No total foram detetados, em Portugal, um total de 72 casos de Covid-19 associados à nova variante. Estes casos foram identificados nas regiões da Madeira e dos Açores e em 28 concelhos de Portugal Continental.