Francisco Serrano, de 68 anos, deu entrada nas Urgências do Hospital de Faro no dia 30 de março com queixas num braço e numa perna. "Após fazer dois TAC foi-nos dito que era um tumor, mas que não era nada de grave", conta a filha, Janete Serrano.



Francisco foi submetido a uma cirurgia para biópsia no dia 13 de abril e teve alta hospitalar, mas a filha disse que não tinha condições para ficar com o pai em casa.









Ver comentários