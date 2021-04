DGS corrige contagem de casos de Covid em Beja. Concelho avança no desconfinamento

A Direção-Geral da Saúde informou que retificou o o número de casos de Covid-19 no concelho de Beja, no período de 31 de março a 13 de abril.O concelho passa a ter "uma incidência cumulativa a 14 dias no período referido de 107 casos por 100 000 habitantes", diz o comunicado da DGS.Primeiramente as autoridades de saúde tinham determinado que o concelho de Beja não avançava no plano de desconfinamento porque tinha 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, no entanto, após a retificação o concelho passa à terceira fase do plano de desconfinamento em Portugal.Na segunda-feira, Portugal entra no seu o 15.º estado de emergência no contexto de pandemia de covid-19.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.933 pessoas dos 829.358 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.