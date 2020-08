DGS divulga parecer técnico sobre realização da Festa do Avante!. Veja aqui

A Direção-Geral da Saúde lançou esta segunda-feira o parecer técnico e as recomendações para a realização da Festa do Avante!."A DGS em consonância com a entidade promotora divulgou excecionalmente tendo em conta a tranquilidade social", revelou António Lacerda, poucos minutos depois da divulgação do documento com o parecer técnico e recomendações para a realização do evento.O Secretário de Estado da Saúde admitiu que "as características difíceis do evento originaram um processo complexo".O Partido Comunista avança que a DGS diz haver "condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espectáculos e festivais", para a realização da Festa do Avante!.O PCP afirma que o parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a Festa do Avante! é mais exigente com esta iniciativa do que com outras, em particular quanto à lotação dos espaços.

Num comunicado do gabinete de imprensa do PCP, os comunistas consideram que estão a ser alvo de "uma gigantesca operação reacionária" e adiantam que ainda hoje irão divulgar o "plano de contingência" que o próprio partido apresentou para a Festa do Avante!.

Em comunicado, o PCP diz ainda que a Festa do Avante! tem "sido pretexto para uma gigantesca operação reaccionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo".