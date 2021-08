DGS reduz intervalo entre doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19

A Direção-Geral da Saúde atualizou esta terça-feira a, relativa à vacinação contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer-BioNTech, no que diz respeito ao intervalo entre doses do fármaco.Até agora a DGS recomendava um prazo entre doses de 28 dias mas, com a nova alteração, este intervalo passa a ser flexível: entre 21 e 28 dias."Esquema vacinal recomendado: 2 doses com intervalo de 21 a 28 dias (...) Se houver atraso em relação à data marcada para a 2.ª dose, ou, por qualquer intercorrência, não puder ser administrada a 2ª dose, a mesma será administrada logoque possível. Todas as oportunidades de vacinação devem ser aproveitadas para completar o esquema vacinal, respeitando as recomendações desta norma.", lê-se no documento agora alterado.(Em atualização)