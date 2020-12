DGS sugere transformar ceia em pequeno-almoço de Natal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) sugeriu que as celebrações de Natal sejam diferentes, pedindo "criatividade" e menos gente na cozinha e na sala.No dia em que foi publicadapelo novo coronavírus nesta época, o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, reforçou as celebrações do Natal sejam divididas por outras refeições da manhã e da tarde, dando o pequeno-almoço como exemplo, de forma a reduzir os contactos de risco com familiares durante a época festiva.