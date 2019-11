Diabetes é a principal causa de cegueira e amputações. Saiba o que fazer para prevenir a doença

Discurso Direto

A diabetes é a principal causa de cegueira, de amputações e de insuficiência renal, com necessidade de hemodiálise. É ainda um dos fatores que contribuem para o enfarte do miocárdio e para o acidente vascular cerebral (AVC).Todas estas consequências são provocadas pela falta de controlo da doença durante anos", alerta José Manuel Boavida. O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal afirma que, na União Europeia, o nosso país é aquele que tem mais diabéticos - um milhão e trezentos mil.A diabetes caracteriza-se pelo excesso de açúcar no sangue. A de tipo 1 é a menos frequente e, regra geral, surge na infância e na adolescência. Neste caso, o pâncreas deixa de produzir insulina. Já a diabetes de tipo 2 é a forma mais comum da doença, sobretudo a partir dos quarenta anos.É causada por um desequilíbrio no metabolismo da insulina e tem como principais fatores de risco a obesidade, o sedentarismo e ainda a predisposição genética. Cerca de 90 por cento das pessoas com diabetes têm excesso de peso ou obesidade. E uma pessoa obesa tem um risco três vezes superior de desenvolver a patologia.Esta doença provoca vários sintomas que dependem da quantidade de açúcar existente no sangue. A sede constante, a vontade frequente de urinar, a visão turva e ainda o cansaço são alguns deles.Fazer exercício físico, controlar o peso e ter um sono regular são hábitos que ajudam a prevenir a diabetes. Por exemplo, faça caminhadas e opte pelas escadas em vez do elevador. Ao praticar atividade física não só reduz o risco de diabetes, como também o de doenças cardiovasculares. Pode ainda procurar um nutricionista que o ajude a melhorar e a controlar a sua alimentação.Uma bomba de insulina é um dispositivo eletrónico que liberta pequenas quantidades de insulina. É usada numa bolsa ou colocada no cinto, bolso ou sutiã. Contém um reservatório de insulina ligado a um fio com uma agulha inserida debaixo da pele, na região da barriga. Permite ao doente um controlo mais discreto da diabetes e ter níveis de glicemia mais estáveis.O tratamento da diabetes tem progredido muito nos últimos anos. Hoje em dia há meios de detetar os níveis de glicemia sem ser preciso picar o dedo, existem bombas que injetam insulina de forma gradual, conforme a necessidade que o doente tem ao longo do dia. E existem medicamentos que são mais eficazes.- Há um maior número de pessoas a conseguir evitar as complicações da diabetes. E mesmo quando estas aparecem, os remédios conseguem fazer um melhor controlo.Uma criança ser diagnosticada com diabetes é, muitas vezes, um choque para os pais. Estes devem informar-se sobre a doença, não só falando com os médicos mas também com pais de outras crianças diabéticas. É importante que partilhem as dúvidas e que oiçam os conselhos que lhes são dados. Aceitarem a doença do filho é essencial para serem introduzidas as modificações necessárias no dia a dia da criança.