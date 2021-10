Direito ao esquecimento abrange cancro, mas também diabetes e VIH

A lei que consagra o direito ao esquecimento para que quem teve cancro possa aceder a um crédito à habitação vai ser aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento, com a votação final marcada para sexta-feira, dia 15.De acordo com o jornal Público, serão introduzidas propostas de alteração interpostas pelo PS e pelo PAN. Através da introdução da palavra "mitigado" em vez de "superado", a lei irá ainda permitir que quem tenha o VIH, diabetes ou hepatite C também não seja discriminado pelas companhias de seguros no acesso ao crédito.