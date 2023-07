Direitos humanos custam 300 mil euros a Portugal em 3 anos

Desde 2020 o Estado português já foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) a pagar cerca de 300 mil euros em indemnizações.



A indemnização mais elevada (51 374 euros) foi atribuída em 2022 às herdeiras de Emídio Rangel, oito anos após a morte do jornalista: o TEDH considerou que os tribunais portugueses interferiram com a liberdade de expressão quando condenaram Emídio Rangel a indemnizar os sindicatos dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, depois de este ter dito no Parlamento que estes “obtêm documentos de processos e trocam esses documentos com jornalistas nos cafés”.









