Distribuição de cabazes alimentares duplica

A distribuição mensal de cabazes alimentares, ao abrigo do programa europeu para pessoas carenciadas, poderá chegar aos 120 mil beneficiários no próximo mês de julho, o dobro da capacidade pré-Covid-19, adiantou aofonte do Ministério da Segurança Social.Para facilitar a distribuição e evitar filas para levantamento dos alimentos, está em estudo a atribuição de ...