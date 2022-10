Os doentes arriscam pagar mais pelos remédios nas farmácias. É o próprio Ministério da Saúde que admite uma “eventual revisão de preço dos medicamentos e das comparticipações”. “Está a ser equacionada e será naturalmente debatida com a indústria farmacêutica”, avançou fonte do ministério, sublinhando que a revisão “não poderá deixar de ter em conta o aumento muito significativo da despesa pública com medicamentos ocorrido nos anos de 2021 e 2022”.









