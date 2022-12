Dezasseis horas foi o tempo de espera dos doentes considerados urgentes, esta quarta-feira pelas 10h40, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. À tarde a situação continuava bastante complicada, com o hospital a indicar um tempo de espera de 11 horas. A elevada afluência de doentes obrigou a unidade hospitalar a pedir junto do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) o reencaminhamento de doentes não críticos para outras unidades, avançou fonte do Sindicato Independente dos Médicos.









