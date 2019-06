Doentes oncológicos estão sem tratamento em Viseu

"Os doentes estão a ter um tratamento indigno", resume Noel Carrilho, cirurgião e presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro para justificar o estado de rutura do serviço de Oncologia do Centro Hospital Tondela-Viseu.Há pelo menos duas semanas que 25 doentes deixaram de fazer tratamento de quimioterapia e outros dez que deveriam ter sido operados não o foram.Em causa está a falta de recursos humanos no serviço de Oncologia do hospital, bem como a falta de instalações, que são "exíguas e indignas para o propósito que cumprem", diz Noel Carrilho, acrescentando: "Nesta altura assistimos a uma situação de rutura e os nossos colegas oncologistas não conseguem garantir novas consultas e terapêutica para estes doentes. Os cirurgiões, num gesto de responsabilidade, recusam-se a operar novos doentes sem que estejam asseguradas as condições mínimas de segurança do tratamento destes doentes."Os médicos apontam o dedo ao Ministério da Saúde, a quem pedem "com urgência" o recrutamento de "mais quatro médicos". "A situação é muito grave", alerta Noel Carrilho.Por ano, no hospital de Viseu são operados 350 doentes oncológicos do aparelho digestivo e 160 do cancro da mama.Segundo o sindicato, a sala de tratamento de quimioterapia é muito limitada. É uma sala de 30 m2 para nove doentes.Está a decorrer o concurso de recrutamento de um especialista. Pretende-se uma parceria com o IPO de Coimbra.