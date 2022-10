Dois cães resgatados de casa em chamas em Setúbal

Os Bombeiros Sapadores de Setúbal salvaram dois cães, este domingo, de uma casa em chamas nas Escadinhas das Barrocas, em Setúbal. O alerta para o incêndio foi dado às 14h35 deste domingo.Segundo uma publicação feita pelos bombeiros, na página de Facebook, o morador da habitação em chamas não se encontrava no local e, durante as buscas, foram "detetados alguns animais, sendo posteriormente efetuado o salvamento de dois cães e de imediato socorridos pelos meios no local".Os animais foram transportados para o Hospital Veterinário da Arrábida em Azeitão e um deles "em estado grave pela inalação de fumos" refere a nota.