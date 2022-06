Incêndio destrói apartamento e provoca três feridos. Bombeiros resgataram cães do fogo

Um incêndio num apartamento deflagrou na tarde desta quinta-feira, em Leiria, do qual resultaram três feridos ligeiros por inalação de fumo. Uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Santo André.O alerta foi dado às 18h20 e para o local deslocaram-se os Bombeiros Sapadores de Leiria, que ainda lá se encontram, na fase de rescaldo.O prédio situa-se na rua Dr. Correia Mateus, mesmo no centro da cidade, e o apartamento localiza-se no 1º andar.Os cães da família que se encontravam na habitação ficaram feridos, por inalação de fumo. Um dos animais acabou por morrer.