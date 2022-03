Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite num prédio na rua António Saldanha, no centro da cidade de Fafe. Fogo teve origem num quarto do apartamento localizado no segundo andar.O alerta foi dado às 22h02 e para o local foram mobilizados vários operacionais.Um dos bombeiros que estava no local a socorrer ao incêndio, ficou ferido por exaustão e está a ser transportado para o hospital de Guimarães.Ao que o CM apurou, o apartamento ficou inabitável.A Proteção Civil no local também foi acionada para o fogo.