Dois mortos e 511 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou mais duas mortes atribuídas à Covid-19 e 511 infetados com o SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS).











Estão hoje internados em cuidados intensivos 56 doentes, menos 10 que no dia anterior.



Já no que se refere aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão hoje internados 211 doentes, menos 22 do que na terça-feira.





Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 843 278 casos confirmados e 17 013 óbitos.



Há 22 089 casos ativos, mais 92 em relação a terça-feira, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu em 37, totalizando agora 18 413.











Os dados revelam também que 417 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 804 176 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.



















































































Segundo a DGS Portugal tem 4.594.620 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 1.390.715 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 subiu hoje para 1,02, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 51,4.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 250 novas infeções, contabilizando-se até agora 318.548 casos e 7.210 mortos.

A região Norte tem hoje 143 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 338.675 casos de infeção e 5.351 mortes desde o início da pandemia.

Estas duas regiões têm 76,9% do total de novas infeções nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 40 casos, acumulando-se 119.351 infeções e 3.019 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 10 casos, totalizando 30.004 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 27 casos, acumulando-se 22.062 infeções e 362 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 17 novos casos, contabilizando 9.527 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 24 novos casos e contabilizam 5.111 casos e 32 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 382.964 homens e 459.958 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 356 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.938 eram homens e 8.075 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.182 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.627 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.529 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.406.803 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.