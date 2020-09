Dois mortos em lar com 36 casos ativos de Covid-19 no Vimioso

Dois utentes, de 85 e 87 anos, de um lar de Carção, Vimioso, morreram infetados com o novo coronavírus. A primeira morte associada a este lar aconteceu sexta-feira e a segunda registou-se na madrugada de domingo: um utente com vários problemas de saúde acabou por não resistir e faleceu.





Em Carção as pessoas estão preocupadas com este foco de infeção da doença que soma agora 36 casos ativos - 27 utentes e nove funcionários. “Tenho muito medo desta situação do lar. Fui vindimar com uma funcionária do lar e que está infetada. Nós não tínhamos muitos casos por aqui e agora ficou o lar todo”, conta aoNoémia Cordeiro, de 78 anos, habitante em Carção. Para Jorge Fidalgo, presidente da Câmara Municipal de Vimioso, “a evolução da situação epidemiológica e o bem-estar dos utentes será constantemente avaliada por equipas multidisciplinares”.