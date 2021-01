Dona da Zara fecha 79 lojas em Espanha. Cortes também chegam a Portugal

A gigante da indústria têxtil mundial Indetex prepara-se para encerrar 79 lojas em Espanha até abril e esse número pode chegar às duas centenas até 2023 só no país vizinho.A medida mais imediata do grupo da Corunha, detentor de marcas como a Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho ou Uterqüe, entre outras, afetará mais de 800 trabalhadores. As duas centrais sindicais espanholas já se manifestaram contra a ação e denunciam que o fecho levará a que os funcionários trabalhem mais horas por menos dinheiro.A Inditex sofreu no ano passado uma significativa quebra na sua faturação devido à pandemia de Covid-19, mas os encerramentos não afetarão apenas lojas consideradas deficitárias.A medida da empresa de dimensão planetária insere-se numa estratégia de aposta na venda online. Tal estratégia afetará a operação global da Inditex, incluindo Portugal onde a empresa também encerrará lojas. Segundo a revista Meios & Publicidade, o encerramento visará nomeadamente lojas emblemáticas de Lisboa e de outras em centros comerciais.No Brasil, por exemplo, a Zara vai fechar seis lojas localizadas em shoppings, nomeadamente em alguns detidos pela subsidiária sul americana da portuguesa Sonae Sierra.