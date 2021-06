Dores de cabeça e pingo no nariz: sintomas da variante Delta podem ser confundidos com constipação

A variante Delta da Covid-19, que teve origem na Índia, está a gerar grande preocupação um pouco por todo o mundo.De acordo com Tim Spector, responsável pela criação de uma aplicação sobre o Estudo dos sintomas da Covid-19 pela empresa de investigação científica Zoe, revelou que quem contrair a nova variante pode sentir sintomas semelhantes à de uma forte constipação, principalmente nas camadas mais jovens.Alguns sintomas associados ao coronavírus como a febre, a perda de olfato e paladar, tornaram-se agora menos comuns.Graças ao novo estudo sobre os sintomas da Covid-19, os investigadores descobriram que as dores de cabeça, o pingo no nariz e as dores de garganta são agora os sintomas mais associados à variante Delta.Uma vez que podem ser facilmente confundíveis com sintomas de constipação, Tim aconselha a realização de testes para evitar o aumento de casos e, consequentemente, de contágios.