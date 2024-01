Há 12 blocos de partos que não vão conseguir responder em pleno todos os dias nos próximos três meses. A situação mais complicada é na Área de Lisboa e Vale do Tejo, mas também no Algarve e Centro foram divulgadas limitações.



A Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde coloca, assim, em funcionamento 43 serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, dos quais 28 vão estar “em funcionamento ininterrupto”.









Ver comentários