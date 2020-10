Duas enfermeiras do serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, testaram positivo para a Covid-19. Ao que oapurou, uma das profissionais está assintomática.As duas estão em casa, a cumprir isolamento. Segundo fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, que integra o Pulido Valente, o serviço está "a funcionar normalmente e a atividade programada mantém-se".Todas as pessoas com quem as enfermeiras tiveram contacto estão a ser testadas.