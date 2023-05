Aos 87 anos, Guilhermina Silva é uma das peregrinas mais idosas a caminho de Fátima, marcando mais uma vez presença nas celebrações do 12 e 13 de maio. Há 30 anos que o faz. Desde Vale de Cambra até Pombal, onde esta terça-feira parou para retemperar forças, percorreu 107 quilómetros.



Apoiada num bordão, que preparou com fita refletora para ser visível à noite, vai este ano "pedir pela juventude" e para que "acabe a maldade no Mundo".









