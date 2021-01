O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira ao País sobre a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal, no dia em que foram batidos novos recordes: 303 mortos e 16432 infetados com Covid-19.Marcelo começou por dizer que a nova variante inglesa do coronavírus se "propagou vertiginosamente, abarcando mais de 50% dos casos em áreas como a da Grande Lisboa"."O número de mortes cresce há meses e com ele a perigosa insensibilidade pela vida e a morte", continuou, dizendo que, devido a essa insensibilidade, cresce "a necessidade do Estado de Emergência e do confinamento". É "preciso agir depressa e drasticamente", alertou.Marcelo afirmou que "temos de ser mais rigorosos e mais firmes, ficar em casa e sair só para o imprescindivel". Presidente afastou ainda a possibilidade que centenas de políticos passassem à frente "de sopetão" aos idosos na vacinaçãoO Presidente terminou o discurso, explicando que "a situação é a pior que vivemos desde março" de 2020 e que o que for feito até março deste ano vai determinar "primavera, verão e outono".