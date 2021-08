O Cantinho da Milu, a associação que acolheu alguns dos 18 galgos que foram retirados a João Moura com sinais graves de subnutrição em fevereiro de 2020, descreve a homenagem feita ontem ao cavaleiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, como “uma ofensa e séria afronta”.De forma a manifestarem a indignação, os responsáveis do canil divulgaram fotos de como os cães chegaram aos seus cuidados e de como estão atualmente, junto das famílias que os adotaram.