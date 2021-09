Em 180 mil testes à Covid-19 nas escolas, apenas 0,12% foram positivos

Cerca de 180 mil professores e trabalhadores não docentes das escolas foram testados à Covid-19 entre 06 e 17 de setembro, sendo a taxa de positividade de 0,12%, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Educação.

"Indo ao encontro do parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), para a realização de um rastreio à covid-19 na comunidade escolar no arranque do ano letivo, foram realizados cerca de 180 mil testes a trabalhadores docentes e não docentes de todos os estabelecimentos de educação e ensino", precisa o Ministério da Educação, em comunicado.

Segundo o Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues, na "primeira fase deste varrimento, que decorreu entre 06 e 17 de setembro, a taxa de positividade foi de 0,12%".

O Ministério da Educação avança ainda que se iniciou hoje a segunda fase da operação de testagem, que se vai prolongar até 01 de outubro e envolve os alunos do ensino secundário, seguindo-se os alunos do terceiro ciclo do ensino básico, conforme o parecer da DGS de agosto passado.