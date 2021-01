Enfermeira mostra marcas de um "turno caótico" no hospital Amadora-Sintra

"Isto é um braço depois de um turno caótico num fato de astronauta", começa por dizer Diana Burlacu Mendes, a enfermeira no Hospital Amadora-Sintra e autora do blog "Pedaços da Minha Vida". A enfermeira partilhou uma fotografia do braço, com marcas, após o turno e acrescentou: "É o braço de quem, mais um vez, está exausta, sem paciência, com mazelas (possivelmente irreversíveis) físicas e psicologicas. Isto é o braço de quem não tem mais forças para levar o mundo às costas".



Diana Burlacu Mendes ironizou e agradeceu a todos os que não seguem as medidas de segurança, que "preferem festas em vez de cautela" e que mantêm o contacto social e lembra que agradece por todos os doentes que trata todos os dias: "Eles estão todos comigo. Muitos deles já não têm força para vos agradecer. A maioria vai dar o último suspiro comigo".







Diana utiliza o blog, um espaço que criou para partilhar os momentos que considera mais relevantes, para durante a pandemia da Covid-19 partilhar a sua experiência enquanto profissional de saúde.