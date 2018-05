Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros concentram-se em Belém em protesto

Profissionais de saúde esperam participação dos cidadãos.

08:52

Enfermeiros vão manifestar-se este sábado junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, num "movimento espontâneo de profissionais" que pretende protestar pela dignidade da profissão e contra a degradação dos cuidados de saúde.



O protesto é apoiado pela Ordem dos Enfermeiros, que pede "a todos os portugueses" que se juntem à concentração marcada para as 11h00 junto ao Palácio de Belém.



A iniciativa partiu do Movimento Nacional de Enfermeiros, que se assume como "um grupo espontâneo, desligado de qualquer ideologia político-partidária, completamente independente de estruturas sindicais".



Em comunicado divulgado na véspera da concentração, a bastonária dos Enfermeiros veio sublinhar que "esta não é uma luta só dos enfermeiros".



"É uma luta de todos, porque a luta é contra a degradação dos cuidados de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", defendeu Ana Rita Cavaco.



A Ordem recorda que o que está em causa na luta dos enfermeiros "não é apenas uma questão da carreira dos profissionais", mas uma questão de "dignidade na Saúde".



Ordem invoca que "continuam a faltar 30 mil enfermeiros" para as necessidades do sistema. Ana Rita Cavaco refere mesmo que o atual número de profissionais contratados em Portugal "põe em causa a vida de todos".