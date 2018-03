Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros de saúde materna e obstetrícia juntos em associação nacional

Grupo foi constituído há cerca de um mês.

Por Lusa | 07:46

O movimento de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia apresenta-se este sábado enquanto associação legalmente constituída, juntando para já cerca de uma centena de associados.



Segundo o presidente da Associação Movimento Nacional de Enfermeiros Especialistas de Saúde Materna e Obstétrica, Bruno Reis, este sábado será apresentada publicamente esta nova associação, constituída há cerca de um mês.



A associação nasceu a partir do movimento de enfermeiros especialistas que durante o verão paralisou blocos de parto por todo o país, reivindicando o pagamento do seu trabalho de especialistas pelo qual os profissionais não eram remunerados.



Bruno Reis afirmou que a nova associação se mantém a acompanhar o trabalho de negociação dos sindicatos com o Governo sobre a remuneração dos enfermeiros especialistas, indicando ainda que, caso seja necessário, se tornarão "tão interventivos ou mais" do que foram no verão.



O Governo comprometeu-se entretanto com o pagamento de um subsídio de 150 euros, com retroativos a 01 de janeiro, a todos os enfermeiros especialistas. O ministro da Saúde disse esta semana no parlamento que o diploma que institui este subsídio deveria sair em breve.



Como desígnios principais da Associação, o presidente define a defesa dos direitos dos profissionais da área e da saúde da mulher, aponta ainda a área da formação destes profissionais e também um enfoque sobre as boas práticas na área da saúde materna, através da valorização dos profissionais.



A cerimónia de apresentação público da Associação Movimento Nacional de Enfermeiros Especialistas de Saúde Materna e Obstétrica decorre este sábado à tarde no Porto.