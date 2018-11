Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros fazem 60 horas semanais no Hospital de Cascais

Carga horária põe em risco a segurança dos cuidados.

02:41

A Ordem dos Enfermeiros (OE) denunciou a existência de profissionais contratados no hospital de Cascais para trabalhar 60 horas semanais - carga horária que põe em risco a segurança dos cuidados - e serviços com apenas um enfermeiro por turno.



Estas situações são apresentadas num relatório de uma visita realizada em agosto ao hospital e que a OE remeteu para a ministra da Saúde, Marta Temido.



O hospital de Cascais não rebate as situações denunciadas, referindo que a unidade "rege-se pelas melhores práticas laborais e cumpre todas as normas em vigor."