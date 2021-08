Enfermeiros pedem licença para emigrar. Há mais de 20 mil profissionais a trabalhar no estrangeiro

Nos primeiros seis meses deste ano, 277 enfermeiros pediram à respetiva Ordem declaração para poder emigrar. Mas de acordo com a bastonária, Ana Rita Cavaco, “o número ainda vai aumentar até até ao final do ano, porque o primeiro semestre não contabiliza os recém-licenciados”. Só no ano passado, em plena pandemia, 1230 enfermeiros abandonaram o País.Existem atualmente mais de 20 mil profissionais a trabalhar no estrangeiro. Os principais destinos são os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha.