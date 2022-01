Agredidos com socos e pontapés por familiares de uma mulher que recusava receber assistência, a médica e o enfermeiro do INEM tiveram que fugir do bairro social localizado em Avintes, Vila Nova de Gaia, para colocarem um ponto final no ataque. Com eles estavam também dois elementos dos bombeiros e só quando estavam já em segurança, num local já mais afastado, é que conseguiram ligar para as autoridades e pedir auxílio.