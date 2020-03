Escolas realizam reuniões de avaliação pela Internet

As escolas vão realizar as reuniões de avaliação do 2º período letivo através da internet, prevenindo assim situações de contágio pela Covid-19.



"Os conselhos de turma vão realizar-se por videoconferência. Foi esta a indicação dada pelo Ministério da Educação", revelou ao CM Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. As reuniões têm lugar a partir do próximo dia 30. Já a forma como as escolas farão a avaliação final neste ano letivo continua a ser uma incógnita.





O ‘Expresso’ noticiou que o mais certo é que as notas do 2º período se tornem as notas finais. Este seria o cenário provável se as aulas presenciais continuarem suspensas até junho. Poderia haver aulas pela internet no 3º período, como já aconteceu esta semana, mas haveria um problema de discriminação."Há alunos que não têm computadores ou rede Wi-Fi e, por isso, há um problema de equidade se as aulas à distância forem tidas em conta para a avaliação", disse Filinto Lima, frisando que agora "há outras prioridades".O Ministério da Educação disse em comunicado que "são extemporâneas e meramente conjeturais quaisquer afirmações sobre a avaliação final do terceiro período".