Escuta revela que vítima violada em bar estava inconsciente

Dois funcionários do estabelecimento em Gaia foram condenados a pena suspensa de quatro anos e meio por violação de jovem.

Por Francisca Genésio | 01:30

A gravação de uma chamada, intercetada na escuta do telemóvel de Marcos Ferreira, condenado a pena suspensa pela violação de uma mulher que estava inconsciente, dá conta de que este conhecia o estado da vítima.



No acórdão do Tribunal da Relação do Porto (TRP), a que o CM teve acesso, pode ler-se: "ela estava toda fod*** (...). Ela estava toda desmaiada no quarto de banho (...)". A 'confissão' parece, no entanto, não ter sido suficiente para o TRP, que decidiu manter a pena suspensa de quatro anos e meio para Marcos Ferreira e Paulo Soares, os dois condenados. A decisão mantém-se perante um recurso do Ministério Público.



Os dois homens eram funcionários da discoteca Vice Versa, em Vila Nova de Gaia. O crime aconteceu na casa de banho do espaço, em novembro de 2016. Marcos e Paulo admitiram em tribunal terem mantido relações sexuais de "cópula completa" com a vítima, mas não revelaram arrependimento. Disseram sempre que o sexo tinha sido consensual, negando que a jovem, de 26 anos, estivesse inconsciente.



O TRP considerou que a culpa dos arguidos é mediana. "Ao fim de uma noite com muita bebida alcoólica, ambiente de sedução mútua, ocasionalidade, na prática dos factos", lê-se no acórdão. Os juízes consideram ainda que a "ilicitude não é elevada", dada a ausência de danos físicos na vítima.



Sindicato dos Juízes "desvaloriza" violação

O acórdão do TRP, que "desvaloriza" a violação da jovem inconsciente, de 26 anos, é assinado pelo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares. A justificação do TRP para a pena suspensa dos dois condenados está a criar polémica. Em comunicado, nas redes sociais, a ASJP frisa que os "tribunais não têm agendas políticas ou sociais nem decidem em função das expectativas ou para agradar a associações militantes de causas, sejam elas quais forem".



Barman ofereceu bebidas

Segundo a Polícia Judiciária, Marcos Ferreira ofereceu várias bebidas à vítima, que a deixaram em estado de "semiconsciência". A jovem ficou durante toda a noite no local, onde foi violada.



Prisão preventiva

Os dois homens não usaram preservativo no ato sexual. Os condenados ficaram em prisão preventiva, de janeiro a junho do ano passado, passando depois para prisão domiciliária.