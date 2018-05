Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esgotos a céu aberto em Lisboa

Moradores da rua da Penha de França tentam junto da câmara que a rutura seja resolvida.

Por J.S. | 08:24

A existência de um rasgo no sistema de esgotos na rua da Penha de França, em Lisboa, motiva o protesto de moradores do nº 125 que, desde o início do mês, tentam junto da câmara que a rutura seja resolvida.



"A Câmara diz que vem resolver, mas até agora nada. É um cheiro insuportável e, ao final do dia, o esgoto corre como um rio, porque é a altura em que mais pessoas estão em casa", conta Cláudia Martins, uma das moradoras. A sua vizinha, Elis Araújo, teme que o rasgo no esgoto "possa ter consequências piores, uma vez que o passeio está a ceder, a calçada levantou". "A qualquer momento pode abrir aqui um buraco", referiu.