Aesperança média de vida à nascença em Portugal continua a aumentar e está quase nos 81 anos: 80,93 anos, ou seja, 80 anos e 339 dias. De acordo com as Tábuas de Mortalidade 2017-2019, divulgadas esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, as mulheres continuam a viver mais que os homens (83,51 anos para 77,95 anos), mas a diferença está a diminuir.









É no Norte do País que a esperança média de vida à nascença é superior: 81,33 anos. As regiões do Cávado (81,96), Coimbra (81,58), e Viseu Dão-Lafões e Leiria (ambas com 81,45) são onde a esperança de vida quando se nasce é superior. Em comparação com o triénio 2008-2010, há um aumento de 1,78 anos para os homens e 1,32 anos para as mulheres.

Já na esperança de vida aos 65 anos, a média nacional cifra-se em 19,61 anos. Também aqui, as mulheres são quem tem perspetivas de viver mais tempo: 21,00 anos, face à média de 17,70 anos no sexo masculino. Neste campo, os valores mais elevados verificam-se na Área Metropolitana de Lisboa, tanto para homens (18,00) como para mulheres (21,48).





A nível de região, destaca o INE, “as populações que apresentaram a maior longevidade aos 65 anos foram as residentes na Região de Coimbra (20,27 anos), Terras de Trás-os-Montes (20,22 anos) e Região de Leiria (20,13 anos)”.





Dados determinam a idade legal para a reforma de velhice



A esperança média de vida aos 65 anos determina a idade legal de acesso à reforma. O fator de sustentabilidade resulta da relação entre a esperança média de vida aos 65 anos, em 2000, e aquela que se vier a verificar no ano anterior ao início da pensão de reforma. É aplicado às pensões de reforma iniciadas a partir de 2014 e atribuídas antes da idade normal de acesso à pensão. Em 2021, a reforma sem penalização só é possível aos 66 anos e 6 meses.





pormenores



Regiões autónomas



O maior aumento na esperança de vida à nascença do triénio 2008-10 para 2017-19 verificou-se na Madeira: de 76,13 anos para 78,36. É nas ilhas que a diferença homem-mulher é maior: as mulheres podem esperar viver mais 7,09 anos (Madeira) e 7,06 anos (Açores).





Alentejo e Algarve



Entre 2008-10 e 2017-19 todas as regiões NUTS III registaram ganhos de longevidade aos 65 anos. O maior acréscimo aconteceu no Alentejo Central (1,77 anos) e o menor, no Algarve (0,57 anos).





Retrato dos Açores



A Pordata divulgou esta quinta-feira o ‘Retrato dos Açores’: São Miguel é a única ilha com mais jovens do que idosos; a taxa de abandono escolar é mais do dobro da registada a nível nacional.